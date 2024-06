Sky - La settimana di Buongiorno: presto primi contatti tra Napoli e Torino

Non è un mistero che Alessandro Buongiorno sia uno dei principali obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è un mistero che Alessandro Buongiorno sia uno dei principali obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione. D'altronde con l'arrivo di Antonio Conte e il passaggio a una linea di difesa a tre la dirigenza azzurra sarà impegnata anzitutto a rinforzare il reparto arretrato.

Il difensore centrale del Torino è la prima richiesta di Conte. Stando a quanto riferito oggi da Sky Sport, è probabile che in questa settimana ci siano i primi contatti ufficiali tra i due club per impostare la.trattativa. Per il Napoli, e soprattutto per Conte, Buongiorno è una priorità.