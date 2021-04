Sky - Manolas e Koulibaly confermati: con l'Inter Gattuso ha un altro dubbio

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli e ha cercato di anticipare le mosse di Gattuso in vista della gara contro l'Inter. “Napoli? A sinistra contro l'Inter potrebbe giocare Mario Rui oppure Hysaj. Contro uno come Hakimi mi aspetterei un atteggiamento attendista e tattico con Hysaj per fermarlo, mentre con uno come Mario Rui dovrebbe preoccuparsi anche Hakimi perché il portoghese ha più progressione. Questa è una riflessione, Gattuso si porterà avanti questo dubbio fino agli ultimi giorni. Centrali? Penso Manolas e Koulibaly".