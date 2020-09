Sky - Milik, oggi può essere la giornata decisiva: Dzeko è in attesa del sì del polacco

Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus, per Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Come scrive sul suo sito, infatti Edin Dzeko è in attesa del via libera, appena Arek Milik avrà dato l'ok definitivo alla Roma. Il polacco intanto ha lasciato Castel Volturno alle 12.30 per tornare a casa, dopo aver svolto solamente lavoro in palestra. Dopo il sì di Milik l'agente dell'attaccante andrà a Roma per concludere col club giallorosso.