Sky - Napoli-Navas, c'è fiducia ma l'operazione non è conclusa: Meret rischia di fare il terzo

TuttoNapoli.net © foto di Getty/Uefa/Image Sport Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Il nuovo portiere del Napoli dovrebbe essere Keylor Navas, usiamo il condizionale perché è d’obbligo quando ci sono delle pendenze arretrate col PSG e una buonuscita. Non c’è solo la volontà da parte del giocatore di andare al Napoli e del Napoli di prenderlo, ma va trovato un accordo tra tutte e tre le parti in causa. Il Napoli vuole Navas, ma non è un’operazione ancora conclusa. C’è fiducia che si possa arrivare a lui, ma ci sono stati ulteriori contratti anche per Kepa. E comunque c’è ancora Meret, questa è una situazione che va gestita. Non ci sono tanti posti liberi in Serie A per Meret in prestito, il Napoli rischia di trovarsi con tre portieri”.