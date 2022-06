Sky - Nessun passo avanti per il rinnovo di Koulibaly: il Barça può muoversi in anticipo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il rinnovo di Kalidou Koulibaly non ci sono passi in avanti. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il Barcellona resta interessato al calciatore e potrebbe muoversi in anticipo in vista della scadenza del contratto, fissata a giugno 2023. Più difficile, chiaramente per questione affettive, la pista Juventus.