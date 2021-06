Sky - Osimhen, rinnovo a breve: il Napoli prolungherà di un altro anno

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare di Victor Osimhen: "Il centravanti azzurro si gode qualche giorno di vacanza in barca. La prossima stagione, che lo vedrà impegnato a gennaio anche in Cappa d'Africa, sarà fondamentale per il nigeriano. Il club di De Laurentiis punta forte su Osimhen che a breve prolungherà il suo contratto quinquennale con di un’altra stagione".