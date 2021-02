Sky - Politano non preoccupa e Demme è in ripresa: Gattuso recupera due pezzi per l'Atalanta?

"Domani faremo la conta degli infortunati". Così ieri Rino Gattuso ha risposta ad una domanda su Matteo Politano, uscito a fine primo tempo di Granada-Napoli per un problema fisico. Secondo Sky Sport, la conta è stata fatta e sull'esterno ex Inter le notizie che arrivano non sono cattive. Non preoccupano più di tanto le sue condizioni, che comunque resta una risorsa da gestire. Ma contro l'Atalanta dovrebbe esserci. Anche Diego Demme - prosegue l'emittente satellitare - è in ripresa e potrebbe recuperare. Ma valutazioni più certe su quest'ultimo saranno fatte nelle prossime ore.