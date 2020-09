Sky - Quattro colpi con i soldi di Koulibaly: il Napoli aspetta l'offerta del City, le ultime

La cessione di Kalidou Koulibaly resta un crocevia importante per la stagione del Napoli. Dalla partenza del difensore azzurro dipenderà, infatti, il prosieguo del mercato in casa azzurra: come riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, proprio gli introiti per la cessione di Koulibaly darebbe nuova linfa al Napoli e riattiverebbero il mercato in entrata. Sono quattro i nomi che orbitano attorno al Napoli: per la difesa ci sono Sokratis Papastathopoulos (32) e Marcos Senesi (23), per il centrocampo in pole resta Jordan Veretout (27), mentre in avanti l'obiettivo resta Jeremie Boga (23) ma il Napoli - conclude Di Marzio - in quel caso dovrà fare i conti con il Sassuolo e le richieste del club neroverde.