Sky - Raspadori, previsto incontro ADL-Carnevali: la Juve chiede tempo al Sassuolo, i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori è un nome che piace alla Juve, ma in questo momento il club bianconero non ha ancora iniziato la trattativa col Sassuolo. Ha chiesto tempo al club neroverde, perché non può permettersi in questo momento l’investimento. Non è un’operazione da adesso, l’affare è legato principalmente al futuro a breve termine di Moise Kean. Inoltre Allegri continua a ritenere Alvaro Morata la prima opzione per rinforzare l'attacco.

Chi potrà invece stringere sul giocatore è il Napoli, che già aveva l’ok del ragazzo. Ad inizio settimana prossima ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Carnevali. Al momento, sul tavolo dei dirigenti del Sassuolo sono arrivate proposte da 30 milioni di euro, mediate dagli agenti. La volontà di Raspadori è quella di lasciare il Sassuolo, ma il club neroverde non ha alcuna intenzione di subire la situazione: vuole determinare quotazione, tempi e modi, inerenti alla sua possibile cessione. A riportarlo è Sky Sport.