Sky - Rinnovo Insigne, slitta l’incontro: Pisacane è in Abruzzo, ADL domani andrà via

Nel corso di “Speciale Calciomercato”, in onda su Sky Sport, si è parlato del futuro del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Il presidente De Laurentiis non ha parlato con il procuratore di Insigne. L’agente dell’attaccante del Napoli - come riferito da Sky Sport - è arrivato in Abruzzo e domani sarà a Castel di Sangro. Pisacane è atteso per definire la cessione di Contini al Crotone, ma non ci sarà il tanto atteso incontro tra le parti per parlare del rinnovo di contratto di Insigne. Infatti il patron azzurro domani tornerà a Roma e quindi slitta ulteriormente l’incontro tra le parti.