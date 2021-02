Sky - Sarri, nessun segnale su Napoli e Fiorentina e gradimento Roma: la situazione

In mattinata la Fiorentina ha smentito le voci di mercato rimbalzate nelle ultime ore di un contatto e di un incontro tra il club viola e Maurizio Sarri. Ci ha tenuto a farlo anche Fali Ramadani, procuratore sportivo che assiste Sarri che ha smentito qualsiasi tipo di incontro tra l’ex tecnico del Napoli e la società di Commisso. Un contatto tra le parti in realtà c’è stato ma risale al post Iachini, così come il sondaggio esplorativo fatto da De Laurentiis dopo la sconfitta di Verona. Resta i piedi l’ipotesi Roma, qualora Fonseca dovesse andare via a fine stagione. A riferirlo è Sky.