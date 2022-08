Sky - Simeone, domani le visite col Napoli ma difficile vederlo già disponibile per Verona

Giovanni Simeone si appresta ad essere un nuovo giocatore azzurro.

Giovanni Simeone si appresta ad essere un nuovo giocatore azzurro. Napoli e Verona si stanno scambiando in questi momenti i documenti per la definizione della trattativa. Domani mattina il giocatore sosterrà le visite mediche, ma difficilmente potrà essere disponibile per la prima di campionato proprio contro il Verona. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.