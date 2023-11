Sky - Tudor disposto a giocare 4-3-3, il nodo è stato un altro: perchè ADL ha scelto Mazzarri

Walter Mazzarri e Aurelio De Laurentiis sono sempre rimasti in contatto, hanno sempre avuto un buon rapporto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri e Aurelio De Laurentiis sono sempre rimasti in contatto, hanno sempre avuto un buon rapporto. Il presidente del Napoli pensava a Mazzarri già prima dell’incontro con Igor Tudor. Ha voluto comunque parlare con il tecnico croato perchè era il migliore allenatore svincolato che avrebbe potuto accettare il Napoli, escluso Antonio Conte.

L’incontro con Tudor è andato bene, ha espresso una malleabilità anche per quanto riguarda il discorso tattico. Era anche disposto a giocare con il 4-3-3, ma aveva in mente di costruire un progetto a medio-lungo termine e non legato a 6 mesi di contratto. Almeno 18 mesi. I due non hanno parlato di soldi, tant’è che all’incontro non era presente il procuratore del tecnico croato.

De Laurentiis ha poi deciso di andare sul sicuro con un allenatore che conosceva l’ambiente, che gli ha fatto capire di aver studiato in questi anni il Napoli di Spalletti, soprattutto non chiedeva un contratto superiore ai 6 mesi. A fine stagione De Laurentiis sarà quindi libero di scegliere senza vincoli particolari. A riferirlo è Sky Sport.