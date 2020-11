Sky - Ultime sulla formazione: i 4 piccoli davanti, c'è Lozano con Mertens

Niente da fare per Victor Osimhen, infortunato alla spalla dopo gli impegni con la propria nazionale, il nigeriano non è neanche convocato per la sfida di stasera contro il Milan, al suo posto torna in panchina Fernando Llorente. Gattuso però, secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, non sembra intenzionato a ridurre il peso offensivo della propria squadra, con Mertens che tornerà nell'antico ruolo di prima punta e Lozano che potrebbe essere impiegato da trequartista centrale: sugli esterni spazio a Politano e Insigne. Pochi dubbi negli altri reparti, con Bakayoko che ha recuperato e si prenderà quindi la maglia da titolare e Mario Rui favorito per il ruolo di terzino sinistro.