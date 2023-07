Sky - Vertice di mercato in corso. Stamattina Garcia ha cercato casa nel palazzo di Mertens

“In questo momento è in corso un vertice di mercato tra De Laurentiis, Garcia, Chiavelli e Micheli".

Nel corso di ‘Sky Sport 24’, è intervenuto l’inviato Sky Francesco Modugno: “In questo momento è in corso un vertice di mercato tra De Laurentiis, Garcia, Chiavelli e Micheli. Intanto il nuovo tecnico del Napoli è in attesa di cercare casa, anche stamattina insieme con la sua compagna verso Posillipo ha visto un paio di case. Una di queste è nel palazzo dove ha ancora casa Dries Mertens. Per il momento risiede in un hotel sul lungomare, a pochi passi dove si sta tenendo il summit di mercato".