Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Scontro Vlahovic-Juve, l'estate del gelo"

vedi letture

"L'estate del gelo. Scontro Vlahovic. E alla Juve zero offerte" scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Nessuna offerta per l'attaccante serbo che ha ancora un altro anno di contratto. I bianconeri vorrebbero risolvere il contratto per risparmiare sull'ingaggio da 12 milioni di euro netti ma il giocatore potrebbe restare per una stagione vivendo da separato in casa. Intanto Modesto sarà il nuovo dt bianconero.

Mercato rossonero - "Milan, in arrivo Brown": sarà Archie Brown l'erede di Theo Hernandez. Nonostante l'inserimento del Fenerbahce di Mourinho, i rossoneri sono vicini a chiudere per il terzino del Gent che era quasi sull'aereo per andare in Turchia ma ora è a un passo dal trasferimento al Milan di Max Allegri.