Prima pagina Corriere dello Sport: "Osi-Gala, il Napoli ora ci sta. Manna accelera per Lucca"

"Osimhen Galatasaray, ora il Napoli ci sta". Cosi titola in taglio alto oggi il Corriere dello Sport in riferimento alla trattativa tra il club turco ed il Napoli. C'è spazio anche per la trattativa per Lorenzo Lucca con il direttore sportivo Manna che accelera per chiudere l'affare. Si parla di Juventus con la proposta di rinnovo per Yildiz fino al 2030 con un ingaggio da top player e Sancho che tratta la buonuscita con lo United per trasferirsi in bianconero.

Inter in pressing su Leoni del Parma con Acerbi che rischia di perdere il posto da titolare mentre Bisseck può restare. Fiorentina, la situazione Kean tiene banco con i viola che hanno la possibilità di rilanciare nel caso in cui l'Al-Hilal paghi la clausola del bomber italiano. L'Italia femminile perde agli europei contro la Spagna, ma è comunque festa con l'approdo ai quarti di finale.