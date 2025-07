Prima pagina Tuttosport: "Juve Modesto per tornare grande. Ngonge corre dal Toro"

vedi letture

"Juve Modesto dt per tornare grande" così titola in prima pagina quest'oggi il quotidiano Tuttosport parlando della Juventus e dell'inserimento a breve di François Modesto come nuovo direttore tecnico. Si continua parlando anche della situazione Vlahovic e del vertice che ci sarà in casa Juve per dare la giusta definizione al suo prossimo futuro.

C'è spazio anche per il Tennis e la vittoria di Sinner a Wimbledon contro Djokovic che lo porta in finale contro Alcaraz ancora una volta sottolinea il quotidiano. Si parla anche di Napoli con Ngonge che ha chiesto in maniera aperta agli agenti di riportarlo da Baroni con cui il belga ha davvero fatto vedere grandi cose quando vestiva la maglia del Verona.