Gyokeres ha deciso: rottura totale con lo Sporting! Non si presenterà in ritiro

Viktor Gyokeres alla fine riuscirà a lasciare lo Sporting per andare all'Arsenal? L'attaccante svedese, da settimane nel mirino dei Gunners, è sempre più vicino all'Emirates e sta forzando la mano con il suo attuale club in maniera clamorosa. Secondo le ultime indiscrezioni di The Athletic, un accordo tra le società sarebbe imminente, ma la volontà del giocatore è chiara e intransigente. Gyokeres, determinato a trasferirsi a Londra, ha già dimostrato il suo forte desiderio lasciando persino la fidanzata in Portogallo. Ma il gesto più eclatante deve ancora arrivare: l'attaccante ha informato la dirigenza dello Sporting che non si presenterà per la pre-season e che non intende più giocare per il club.

Un messaggio inequivocabile che rivela la profonda tensione tra le parti. The Athletic rivela anche il motivo di questa drastica decisione: Gyokeres si sentirebbe tradito dal presidente Frederico Varandas, reo di aver disatteso un patto che prevedeva la sua cessione per 60 milioni di euro più 10 di bonus. Una cifra che l'Arsenal avrebbe già superato, eppure l'accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. Reduce da una stagione monstre con 54 gol e 13 assist in 52 partite, Gyökeres sta facendo di tutto per spingere lo Sporting a cederlo. Riuscirà lo svedese a imporre la sua volontà e volare a Londra?