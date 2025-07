Ricordate Paixão? Piaceva al Napoli, ora sta per andare in una big francese

La trattativa tra l’Olympique Marsiglia e Igor Paixão entra nel vivo. In occasione dell’amichevole disputata oggi tra il Feyenoord e l’Union Saint-Gilloise, l’ala sinistra brasiliana non è stata nemmeno inserita nella lista dei convocati: un’assenza che ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi marsigliesi, scatenando nuove voci di mercato.

Il 25enne è infatti considerato la priorità assoluta dell’OM per rinforzare la corsia sinistra d’attacco. Secondo fonti vicine al club, esiste già un accordo di massima con il giocatore, desideroso di approdare in Ligue 1 e indossare la maglia della squadra di De Zerbi. Il giocatore era stato accostato anche al Napoli prima dell'affondo decisivo per Lang.