Sportitalia - Accordo Napoli-Verona, ma Younes rifiuta e per ora l’affare è bloccato

Amin Younes per ora ha detto no al Verona. Secondo quanto riportato sul proprio sito dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, dopo un corteggiamento durato diverse settimane, ci aveva provato anche il Genoa, l’Hellas aveva raggiunto un accordo completo con il Napoli. Ma Younes per ora non accetta, operazione bloccata.