Sportitalia - Anche l'Inter su Maksimovic: affare in porto solo in un caso, niente intesa per Vecino

Arrivano novità riguardo il futuro di Maksimovic. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, dando le ultime sul serbo: "Su Maksimovic c’è l’interesse anche dell’Inter, per la sua capacità di agire nella difesa a 3. Per Vecino non c’è intesa anche sugli stipendi da infortunato, se ne potrebbe anche a gennaio. Maksimovic è in scadenza, l’affare può andare in porto solo se il Napoli dovesse accontentarsi di una cifra sotto i 10mln".