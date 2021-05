Sportitalia - Il Napoli pensa a Zappacosta: tornerà al Chelsea e può sostituire Hysaj

Il Napoli pensa a Davide Zappacosta. Il giornalista Michele Criscitiello sui social di Sportitalia fa sapere che la società azzurra, che dovrebbe perdere Hysaj a zero, potrebbe pensare all'ex esterno dell'Atalanta, prossimo ai 29 anni, reduce da un'ottima stagione al Genoa - 4 gol in 25 partite - ma che in estate tornerà al Chelsea. I Blues non lo confermeranno e il Napoli ci sta pensando.