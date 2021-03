SSC Napoli - Si ferma anche Bakayoko per indisposizione: le ultime da Castel Volturno

Nuovo stop in casa Napoli: è quello di Bakayoko. Lo si apprende dal report odierno comunicato dalla società azzurra: "La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con serie di torelli. Successivamente esercizi sulla rapidità e possesso palla a tema. Chiusura con lavoro tattico. Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra. Bakayoko non ha preso parte alla seduta per indisposizione".