Tmw - Emerson Palmieri, può tornare l'interesse dell'Inter e c'è sempre il Napoli

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche di Emerson Palmieri: "Presto tra Conte e la società ci sarà un vertice per fissare tutte le strategie. Molto ruota intorno al ruolo di vice Lukaku dove i nomi che ballano sono tanti. A partire dal Papu Gomez, destinato a lasciare l’Atalanta. Oltre a lui da monitorare anche Giroud, Gervinho e la possibile new entry Pavoletti nel caso di uno scambio con Nainggolan al Cagliari. Un’altra situazione da non sottovalutare riguarda la fascia sinistra dove in realtà il tecnico gradirebbe un’alternativa a Young. Qui il preferito sarebbe Marcos Alonso, ma l’Atletico Madrid ora è in pole position. E quindi ecco che sta tornando d’attualità il nome di Emerson Palmieri su cui c’è anche il Napoli. Il Chelsea potrebbe anche valutare una sua cessione, ma solo a titolo definitivo