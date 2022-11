Tmw - Giuntoli mette nel mirino due gioielli dell'Udinese: Samardzic l'osservato speciale

Caratteristiche tecnico-tattiche molto simili a Victor Osimhen, il Napoli continua a monitorare l'evoluzione della carriera di Beto Betuncal

TuttoNapoli.net

Il Napoli di Cristiano Giuntoli e Maurizio Micheli, uomini mercato della società di Aurelio De Laurentiis, lavora già adesso tra presente e futuro. Come fatto la scorsa stagione, quando è riuscito a bloccare Kvicha Kvaratskhelia in tempi non sospetti, anche ora sta valutando nomi e ipotesi in vista dell'anno che verrà. Con attenzione anche al mercato di gennaio, dove non dovrebbe cambiare nessuna pedina a meno che non arrivino offerte per alcuni giocatori che trovano meno spazio (su tutti Diego Demme), gli azzurri hanno messo gli occhi sull'Udinese.

Due talenti in casa friulana

Caratteristiche tecnico-tattiche molto simili a Victor Osimhen, il Napoli continua a monitorare l'evoluzione della carriera di Beto Betuncal, centravanti della formazione di Andrea Sottil, In particolare, però, in queste settimane, le attenzioni si sono concentrate su un altro nome ovvero Lazar Samardzic. Talentuoso centrocampista offensivo che lo scouting friulano ha scovato tra i giocatori ai margini del Lipsia, il classe 2002 di Berlino è tra i giovani più in vista della società dei Pozzo. E il Napoli lo sta seguendo con particolare attenzione.