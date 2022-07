Tmw - Kim è ancora ad Istanbul: Napoli e Rennes vogliono pagare la clausola

Kim Min-jae è ancora a Istanbul, in attesa di una decisione definitiva sul suo futuro, scrivono i colleghi di Tuttomercatoweb.com

Kim Min-jae è ancora a Istanbul, in attesa di una decisione definitiva sul suo futuro, scrivono i colleghi di Tuttomercatoweb.com facendo il punto sul centrale del Fenerbahce, prima scelta del Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly: "E' oggi più vicino al Rennes che al club partenopeo in virtù di un'offerta economicamente più vantaggiosa del club bretone. Se, infatti, da un lato entrambi i club sono disposti a pagare la clausola risolutoria da 20 milioni di euro alla società turca, dall'altro c'è un Rennes che spinge forte per il suo acquisto e, oggi, ha messo sul piatto una proposta economica più importante. Il Napoli però non ha mollato la presa e Kim Min-jae non ha ancora sciolto del tutto le riserve: i contatti vanno avanti".