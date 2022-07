Tmw - Lozano può lasciare, ci pensa il West Ham: il problema è l'ingaggio

Il Napoli valuta il cartellino di Lozano intorno ai 20 milioni di euro.

Hirving Lozano può lasciare il Napoli questa estate con la giusta offerta. Non è affatto semplice, anzi. Perché il calciatore messicano arrivò 3 anni fa dal PSV Eindhoven con un ingaggio da top player, da 5 milioni di euro di parte fissa più bonus, oltre che per una spesa di circa 40 milioni di euro. Oggi, tre anni dopo, il mercato è però cambiato e per Lozano - che a Napoli non ha vissuto la sua definitiva consacrazione da top player - cambiare squadra questa estate sarà tutt'altro che semplice.

Tante chiacchierate nelle ultime settimane, contatti più concreti col West Ham ma, appunto, l'ingaggio è però ora un pesante freno per una trattativa più concreta. Il Napoli valuta il cartellino di Lozano intorno ai 20 milioni di euro.