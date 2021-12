Tmw - Manolas in Grecia per chiudere con l'Olympiacos!

Non è in Grecia per motivi familiari, ma per chiudere l'accordo con l'Olympiacos, quello che sarà il suo prossimo club. E' giunta ai titoli di coda l'avventura al Napoli di Kostas Manolas, difensore che dopo esser stato a un passo dal ritorno in patria questa estate è ora deciso a tornare a giocare nel suo paese.

Manolas in questi giorni conta di chiudere l'accordo: ha un contratto col Napoli in scadenza nel 2024, ma ha già dato disponibilità a un importante decurtazione dell'ingaggio pur di tornare a giocare nel club in cui ha già militato dal 2012 al 2014.