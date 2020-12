Tmw - Milik, l'Atletico offrirà tra i 5 e i 7mln: è ampia la distanza col Napoli

Arkadiusz Milik, nonostante oggi si sia presentato allo stadio Maradona per l'inizio degli allenamenti dopo la sosta, è sempre ai margini del progetto Napoli. Dopo le indiscrezioni dei media spagnoli, anche Tuttomercatoweb conferma che l'attaccante polacco è l'obiettivo per l'attacco dell'Atletico Madrid dopo la rescissione con Diego Costa. Il giocatore, dopo una riflessione, sembra essersi convinto sulla destinazione e non potrebbe essere altrimenti: palcoscenico internazionale, spazio e vetrina per giocare da protagonista in vista dell'Europeo. Ci sono però da superare degli ostacoli economici, l'Atletico avrebbe pronta un'offerta di meno della metà per gli azzurri, tra i 5 e i 7 milioni di euro, anche contando la scadenza estiva. Col giocatore, sul lato economico, ci sarà da trattare ma non sembrano esserci ampi ostacoli. Restano piuttosto col Napoli ma se De Laurentiis non mollerà sul prezzo, allora una trattativa che potrebbe essere lineare e lampo potrebbe concretizzarsi anche solo negli ultimi giorni di mercato. Anche se, per adesso, appare quasi incolmabile.