TS - Club teme contagi: nazionali non potranno rispettare rigido protocollo imposto dal Napoli

Paura Covid in casa Napoli dopo che i propri tesserati sono stati chiamati a rispettare le convocazioni delle rispettive nazionali. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come la società sia preoccupata dal fatto che in Nazionale i calciatori non abbiano potuto rispettare il rigido protocollo imposto agli azzurri.

"Il club azzurro teme che i propri tesserati possano restare contagiati nell’andirivieni attraverso 20 paesi che frequenteranno tutti i nazionali azzurri, anche perché non potranno rispettare il rigoroso protocollo interno che si sono dati sia Gattuso che la squadra: gli unici spostamenti consentiti in questo periodo di riflusso del Covid erano stati quelli per arrivare e tornare dal Training Center di Castelvolturno, oltre alle trasferte, tutte rigorosamente in volo charter"