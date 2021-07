Tuttosport - ADL-Insigne, colloquio a Castel di Sangro: gli spiegherà che non può accontentarlo

Al ritorno di Lorenzo Insigne dalle vacanze ci sarà un colloquio importante per il rinnovo di contratto. Ci sarà lui, ci sarà il suo procuratore Vincenzo Pisacane e ovviamente ci saranno Aurelio De Laurentiie e Cristiano Giuntoli. Secondo Tuttosport, sarà un incontro franco, in cui il presidente spiegherà le problematiche del bilancio al capitano e gli farà capire come sia difficile per lui migliorare l'attuale ingaggio. Soltanto dopo questo summit le cose saranno più chiare e il numero 24 potrà prendere una decisione.