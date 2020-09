Tuttosport ai piedi di Osimhen: "Un tornado che abbatte ogni barriera"

"Come un tornado che abbatte ogni barriera". Si celebra l'incredibile impatto di Victor Osimhen alla sua prima gara in serie A sull'edizione odierna di Tuttosport, con il quotidiano che racconta la grande prova dell'attaccante nigeriano contro il Parma.

"Una forza della natura, un po’ per caso e un po’ per indole, fatto sta che a Victor Osimhen sono bastati 8 minuti per presentarsi al calcio italiano e accendere il Napoli. Tre occasioni, una in fila all’altra, dal momento dell’ingresso in campo (16’ st) del ventunenne nigeriano prelevato questa estate dal Lilla per la cifra monstre di 70 milioni di euro (più 10 di bonus): l’azione di disturbo su Iacoponi in occasione del gol di Mertens, l’assist di tacco per il palo colpito da Insigne e un altro assist per il tiro di Mario Rui (parato dall’ex Sepe), prima del 2-0 di Insigne, agevolato da un madornale errore in disimpegno di Iacoponi. Il tutto condito da movenze e giocate da talento puro".