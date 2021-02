Tuttosport annuncia: "Dolore alla caviglia dimenticato, ecco perchè Mertens è già pronto!"

Domani Gattuso non potrà disporre di Osimhen, però ha avuto la splendida notizia che la caviglia sinistra non procura più fastidio a Mertens. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che svela ottime novità sulle condizioni dell'attaccante belga: "Il bomber belga ha svolto tutta la seduta di lavoro in campo con i compagni di squadra e domani potrà sedere in panchina per essere lanciato nella mischia nei 20 minuti finali, qualora fosse necessario il suo apporto per provare a rimontare il 2-0 subito all’andata.

Mertens è già pronto perchè ad Anversa ha potuto allenarsi tutti i giorni e anche meglio rispetto al Training Center, dove il Napoli ha potuto lavorare solo poche ore, visto il gran numero di partite giocate negli ultimi due mesi".