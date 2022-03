Tuttosport - Ballottaggio in mediana: esclusione a sorpresa per Spalletti?

Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna di Tuttosport in vista della delicata trasferta di Bergamo in programma domenica 3 aprile alle 15.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabiàn potrebbe restar fuori dalla formazione iniziale che Luciano Spalletti manderà in campo contro l'Atalanta. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna di Tuttosport in vista della delicata trasferta di Bergamo in programma domenica 3 aprile alle 15.

"Spalletti ha 4 titolari (oltre Elmas ) per 3 posti e dovrà decidere chi scegliere per affiancare Anguissa. Sembra improbabile che resti in panchina Lobotka , così che il ballottaggio ci sarà tra Fabian Ruiz e Zielinski . Contro l'Udinese partì lo spagnolo, per poi essere sostituito nell'intervallo da Mertens , mentre il polacco entrò a 20' dal termine in luogo di Politano. Stavolta potrebbe verificarsi il contrario, con Fabian inizialmente fuori" si legge sul quotidiano.