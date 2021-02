Tuttosport - Doveva essere la terza/quarta punta, ma Petagna è il più utilizzato

"Gattuso dovrà continuare a stringere i denti, utilizzando con il bilancino i calciatori che hanno qualche acciacco pregresso oppure vittime di stanchezza: Petagna ed Insigne". Su Tuttosport oggi in edicola si parla della grande sfortuna del Napoli per gli infortuni subiti in attacco, che hanno stravolto le strategie ad inizio stagione del tecnico e della società.

"Il capitano è uscito dal campo mercoledì con un ghigno sul volto, poi sparito perché il problema al polpaccio è risultato essere solo una forte contusione muscolare. Anche Petagna avverte un problema analogo e si sta trascinando la problematica dalla sfida contro la Fiorentina del 17 gennaio. Per poter guarire, dovrebbe riposare, ma non può. E così, quello che era considerato la terza (se non quarta) punta centrale del Napoli, si è ritrovato ad essere quello più utilizzato da Gattuso: 27 volte in campo l’ex Spal, contro le 26 di Insigne, le 21 di Mertens e le 11 appena di Osimhen".