Tuttosport e la sorpresa Deulofeu: "Affare favorito dagli ottimi rapporti ADL-Pozzo"

È Gerard Deulofeu il nome a sorpresa per il mercato del Napoli. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, lo spagnolo di proprietà del Watford potrebbe rientrare in orbita Napoli grazie agli ottimi rapporti tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo, proprietaria del club inglese.

Così scrive il quotidiano: "Si cercherà un esterno in prestito. I buoni rapporti tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo potrebbero portare a Gerard Deulofeu, spagnolo di 26 anni, da due stagioni in forza al Watford, e che ha vissuto un’esperienza positiva anche in Italia, al Milan nel 2016-17".