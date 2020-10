Tuttosport - Gattuso studia cambi per l'AZ: almeno quattro novità dal 1'

Spazio per tutti. È un Napoli che vuole tenere larghe le rotazioni e non lasciare nessuno fuori dal progetto di Rino Gattuso, che studia diversi cambi per la sfida di Europa League contro l'AZ. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che prevede almeno quattro cambi per l'esordio europeo.

"Di sicuro Gattuso non lascia nulla al caso e non vuole trascurare nessun obiettivo. Nemmeno quella Europa League che potrebbe sembrare un fastidio per un campionato che mai come quest’anno sembrerebbe essere il più incerto degli ultimi 10 anni. In vista della sfida di giovedì (ore 19) a Fuorigrotta contro l’Az Alkmaar, Gattuso ha fatto allenare la squadra anche ieri e Insigne ha svolto parte del lavoro in gruppo. Domani il capitano si sottoporrà ad una risonanza magnetica per verificare se la guarigione al muscolo è completa e se potrà riaggregarsi definirtivamente ai compagni di squadra. In preallarme per l’esordio europeo anche Meret, Mario Rui, Maksimovic e Lobotka che potrebbero giocare dal primo minuto".