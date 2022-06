Tuttosport - Il piano della Juve per arrivare a Koulibaly: la chiave è Demiral

Il difensore turco è in uscita e la dirigenza bianconera si muoverà per trovare un compratore disposto a sborsare cifre simili a quelle del riscatto.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanda non riscatterà Merih Demiral alle cifre imposte dall'accordo. I 20 milioni richiesti dalla Juventus appaiono troppi per la Dea che entro venerdì proverà sicuramente ad abbassare le pretese bianconere, e in alternativa Demiral farà ritorno alla Continassa. Secondo Tuttosport, però, sarebbe un rientro momentaneo: il difensore turco è in uscita e la dirigenza bianconera si muoverà per trovare un compratore disposto a sborsare cifre simili a quelle del riscatto.

Sul giocatore c'è il Newcastle ma pare che gli agenti del difensore abbiano anche intavolato una trattativa con l'Inter. Quel che è certo è che in casa Juventus il tesoretto che potrebbe scaturire dalla vendita del turco potrebbe essere speso per regalare ad Allegri un giocatore come Koulibaly. Gli oltre 30 milioni chiesti dal Napoli per un over 30 sono tanti, ma il suo ingaggio garantirebbe alla Juventus una solidità difensiva invidiabile. Nel caso la trattativa per il senegalese non andasse in porto, si parla di Gabriel, Milenkovic e Lenglet.