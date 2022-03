Tuttosport - Il Torino sogna Meret! Tutto sul portiere friulano se non rinnoverà col Napoli

Al momento nulla è stato ancora deciso. Il Torino resta alla finestra e in caso di divorzio tra Napoli e il portiere friulano ne approfitterà

Il Torino sogna Alex Meret. Il portiere del Napoli è il primo obiettivo dei granata per la prossima stagione, ne parla l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Meret ha il contratto in scadenza nel 2023, in estate verrà presa una decisione: rinnovo, fiducia oppure addio. Al momento nulla è stato ancora deciso. Il Torino resta alla finestra e in caso di divorzio tra Napoli e il portiere friulano ne approfitterà per tentare l'ex Udinese, obiettivo numero uno della dirigenza e apprezzato da Juric.