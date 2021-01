Tuttosport - Inter e Juve al lavoro per avere Milik a zero: sperano che a gennaio resti al Napoli

L'Inter vuole Arek Milik a costo zero nel mercato estivo. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che racconta di un club nerazzurro speranzoso di trovare l'accordo con l'attaccante polacco che a giugno va in scadenza di contratto col Napoli.

"L’infortunio di Lukaku ha fatto correre un brivido lungo la schiena di Antonio Conte. Il belga, per fortuna, si è fermato in tempo ma il problema in attacco resta. La ricerca dell’attaccante è diventata una priorità per l’Inter anche se, sull’argomento, l’Inter gioca su due tavoli: il primo prevede un rinforzo già in arrivo a gennaio, il secondo guarda più in là, ovvero ad Arek Milik che è il primo obiettivo alla voce svincolati di Beppe Marotta. L’Inter - come la Juventus - fa il tifo affinché il polacco continui a rifiutare ogni destinazione per poterlo trattare da svincolato"