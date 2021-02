Tuttosport - Juve-Napoli il 17, che problema per Gattuso! 3 trasferte durissime in 7 giorni

Manca solo l’ufficialità per l’annuncio della data del recupero del match contro la Juventus: mercoledì 17 marzo alle 18.45. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport "un bel problema per Gattuso, perché il big match andrebbe a completare una settimana davvero di fuoco. Settimana che comincerà domenica 14 (ore 20.45) con Milan-Napoli, proseguirà con la trasferta a Torino in casa della Juventus e si concluderà domenica 21 con il faccia a faccia decisivo in chiave qualificazione Champions: Roma-Napoli previsto per domenica 21 alle ore 20.45. Sarà una bella prova di forza per i partenopei, il classico tutto per tutto da giocarsi con tre partite nel giro di 7 giorni e tutte fuori casa. Quest’ultimo non è un particolare da poco, per il disagio di sostenere tre viaggi, con altrettanti ritorni a Napoli".