Tuttosport - La Juve pensa a Milik a gennaio: la chiave è Khedira

Alla Juve un altro attaccante farebbe comodo e se a gennaio si verificassero le condizioni giuste, potrebbe provare a prendere Arek Milik. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che torna a parlare dell'interesse dei bianconeri per l'attaccante finito fuori rosa al Napoli dopo il mancato rinnovo del contratto (scadenza 2021).

"Quali condizioni? Intanto un’ulteriore riduzione della rosa: rispetto a ottobre, Sami Khedira è più possibilista sull’eventualità di risolvere il contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2021. L’uscita del tedesco con sei mesi d’anticipo permetterebbe alla società bianconera di risparmiare circa 6 milioni lordi. Più che sufficienti anche per pagare i primi sei mesi dell’ingaggio da 4,5 milioni netti annui per cui la Juventus aveva trovato l’intesa con Arek Milik in estate (il lordo dei sei mesi sarebbe appena inferiore). Certo, poi andrebbe trovato l’accordo con il Napoli".