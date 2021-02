Tuttosport - Lozano salta sei gare: ecco la data del rientro

Rientro a San Siro per la sfida al Milan il 14 di marzo. Questa la previsione che Tuttosport fa sui tempi di recupero di Hirving Lozano, infortunatosi al bicipite femorale durante la sfida alla Juventus. Così il quotidiano sulle condizioni del classe 95': "Per il Chucky la diagnosi è un po’ più seria, perché si è procurato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro, ciononostante aveva stretto i denti per non lasciare il Napoli in 10 nell’arroventato finale di gara contro i bianconeri.

Dovrebbe saltare sei partite tra Europa League (la doppia sfida con il Granada) e quattro di campionato (Atalanta, Benevento, Sassuolo e Bologna), così da essere pienamente disponibile per il big match di San Siro contro il Milan, in programma il 14 marzo".