Tuttosport - Maksimovic nome caldo per l'Inter: l'agente lo ha proposto e c'è un motivo 'tattico'

Nikola Maksimovic è un nome caldo per l'Inter in vista della prossima stagione. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il club nerazzurro pensa al difensore serbo a parametro zero. Il suo agente Ramadani lo ha già proposto ad Ausilio e c'è un motivo tattico per cui Conte spingerebbe per lui: Maksimovic ha già giocato nella difesa a tre ai tempi del Torino ma anche con il Napoli quando c'era Ancelotti.