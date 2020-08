Tuttosport - Milik alla Juve per Romero e 20 mln o alla Roma per 15 e due calciatori

Il futuro di Arek Milik resta priorità per Cristiano Giuntoli. L'edizione odierna di Tuttosport parla dell’attaccante polacco e delle due possibili destinazioni per il classe '94 che il Napoli ha deciso di cedere dopo il suo rifiuto a rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2021.

"Sul fronte mercato, il ds Giuntoli sta lavorando soprattutto per trovare una soluzione a Milik. Il polacco potrebbe andare alla Juventus in cambio di 20 milioni più il difensore Romero, oppure alla Roma per Under, un giovane da scegliere tra Riccardi, Coric o Antonucci e 15 milioni cash. La soluzione potrebbe arrivare nel fine settimana" si legge sul quotidiano..