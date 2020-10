Tuttosport - Napoli negligente: solo per un errore sul protocollo non è partito per Torino

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport in attesa del verdetto del giudice sportivo analizza quanto accaduto la domenica della partita mai giocata. Secondo il quotidiano, l'Asl ha 'fermato' il Napoli solo perché ha riscontrato un errore nell'applicazione del protocollo con la squadra a casa quando ha saputo della positività di Zielinski. Dunque, scrive Tuttosport, solo per una negligenza da parte del club azzurro la partita non si è giocata. Per questo il mondo del calcio si aspetta il 3-0 a favore della Juventus.