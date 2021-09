Tuttosport - Napoli vuole evitare uno choc a Marfella: il piano per il rientro di Ospina

La presenza di David Ospina contro la Juventus resta ancora un rebus da decifrare secondo quando scrive l’edizione odierna di Tuttosport: “Il grande dubbio per Spalletti resta quello del portiere da schierare sabato. Il Napoli, la Juventus e altri club europei stanno organizzando un volo privato per permettere a Ospina e Cuadrado di partire da Barranquilla subito dopo la partita e atterrare a Napoli per le ore 15 di venerdì.

Sarà possibile? Il club azzurro sta facendo l’impossibile, così da evitare a Marfella lo choc di debuttare in una gara così sentita e complicata” scrive il quotidiano.