Tuttosport - Osimhen, la festa era a sorpresa: non potrà completare le terapie

Una giovanile ingenuità. Così il Napoli ha risolto il caso-Osimhen, con annessa multa, dopo la diffusione dei video del party senza rispettare le regole anti-Covid. La festa per il suo compleanno è stata organizzata a sorpresa da un suo amico dj, Golden Michael, e tutti gli invitati si sono presentati senza mascherine. Le stesse immagini dell'amico, pubblicate su Instagram, l'hanno incastrato in merito al distanziamento non rispettato. Osimhen non potrà neanche tornare in Belgio per completare le terapie e blocca anche la posizione di Llorente che era in uscita.