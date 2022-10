Tuttosport - Osimhen, nei test deficit di velocità e km: salta Cremona per continuare ad allenarsi?

Osimhen a Cremona, è il caso di convocarlo oppure no? Spalletti porterà dentro di sé il dubbio fino al termine della rifinitura di oggi

Osimhen a Cremona, è il caso di convocarlo oppure no? Spalletti porterà dentro di sé il dubbio fino al termine della rifinitura di oggi, scrive Tuttosport raccontando che il nigeriano non è ancora al 100% e potrebbe rischiare una ricaduta non essendo abituato a gestire le forze ma a far prevalere istinto e generosità per la squadra. Ieri ha svolto parte del lavoro in gruppo ma i test recenti hanno evidenziato - si legge - ancora un piccolo deficit sulla velocità, corre qualche km in meno del suo standard (32 contro 38) e questo è sintomo di una condizione non ancora ottimale e utilizzarlo anche solo per mezz'ora potrebbe diventare controproducente. Sarebbe più prudente farlo allenare in questi giorni e convocarlo mercoledì.